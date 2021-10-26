В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений 13-летнему ребенку

Следственными органами СК России по Новосибирской области по результатам процессуальной проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку в магазине возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, по признакам состава преступления, предусмотренного п.
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