Стало известно, когда будет прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 году

Прямую линию и большую пресс-конференцию в этом году объединят Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которую совместят с прямой линией, запланирована на 14 декабря, сообщает РБК со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии