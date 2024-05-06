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В Старой Руссе на 3-летнюю девочку сбросили с балкона стекло

В Старой Руссе на 3-летнюю девочку сбросили с балкона стекло

Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.В городе Старая Русса Новгородской области 3-летняя девочка попала в реанимацию после того, как 9-летний ребенок сбросил на нее стекло с балкона пятого этажа.

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