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Омбудсмен вступилась за молодую учительницу, которая уволилась из-за наглости ученика

Омбудсмен вступилась за молодую учительницу, которая уволилась из-за наглости ученика

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обещала разобраться в резонансном случае: молодая учительница заболела и уволилась из-за того, что один из учеников травил ее и одноклассниц.

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