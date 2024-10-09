Эвакуация погибших россиян с гор Непала потребует нескольких рейсов на вертолете

Несколько рейсов потребуется вертолету для эвакуации тел пятерых погибших российских альпинистов, лагеря и их личных вещей со склона горы Дхаулагири в Непале, сообщает спортивно-туристский клуб путешественников "Пенза", членом которого влялся один из погибших.