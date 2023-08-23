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Александр Попов: «Не могу сказать, что нынешнее поколение пловцов является сильнейшим, мы ведь тоже показывали приличные результаты»

«В плавании россиянам ничто не мешает ставить мировые рекорды. Практика показывает, что международная федерация их утверждает.

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