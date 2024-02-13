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Риск нарушения поставок нефти с Ближнего Востока привел к росту цен

Риск нарушения поставок нефти с Ближнего Востока привел к росту цен

Риск нарушения поставок нефти с Ближнего Востока привел к росту цен Татьяна АрестоваЦены на нефть незначительно поднялись 13 февраля из-за опасений, что напряженность на Ближнем Востоке может нарушить поставки.

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