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Штаты будут задабривать Россию, но не станут давить на Украину – экс-офицер ВСУ

Штаты будут задабривать Россию, но не станут давить на Украину – экс-офицер ВСУ

США будут рассыпаться в комплиментах президенту России Владимиру Путину, желая восстановить отношения с РФ, но это не приведет к решению конфликта на Украине на российских условиях, потому что давить на Киев Вашингтон не будет.

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