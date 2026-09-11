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Газета.ру

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Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 777 беспилотников ВСУ над регионами России

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 777 беспилотников ВСУ над регионами России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 777 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

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