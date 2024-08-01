Александр Хинштейн рассказал о самых важных законопроектах ИТ-комитета Госдумы

МОСКВА, 1 августа, ФедералПресс. Сегодня в ТАСС состоялась пресс-конференция председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, посвященная итогам работы комитета в период весенней сессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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