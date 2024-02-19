Изменения налогового законодательства обсудили на Общественном совете УФНС Карелии

14 февраля уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова приняла участие в работе Общественного совета Управления ФНС России по Республике Карелия под председательством руководителя Управления Инны Кравченко.
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