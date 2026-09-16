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Владимирские новости

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СШОР имени Н.Г. Толкачева по спортивной гимнастике занесена в областную Галерею Славы

СШОР имени Н.Г. Толкачева по спортивной гимнастике занесена в областную Галерею Славы

Сспортивная школа олимпийского резерва по гимнастике имени Н.Г. Толкачева занесена на областную Галерею Славы за высокие достижения воспитанников на российских и международных соревнованиях.

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