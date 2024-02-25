В Турции назвали роковую ошибку Украины

Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель назвал отказ Украины от переговоров с Россией весной 2022 года по урегулированию военного конфликта ошибкой.
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