Кинологическая служба МВД России отмечает свое 114-летие

21 июня кинологической службе МВД России исполняется 114 лет. Все начиналось с создания в 1906 году Общества поощрения применения собак в полицейской и сторожевой службах.
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