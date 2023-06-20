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Кинологическая служба МВД России отмечает свое 114-летие

Кинологическая служба МВД России отмечает свое 114-летие

21 июня кинологической службе МВД России исполняется 114 лет. Все начиналось с создания в 1906 году Общества поощрения применения собак в полицейской и сторожевой службах.

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