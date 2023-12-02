Суд арестовал рязанского диверсанта Руслана Сидики до конца января

Ходатайство следствия рассмотрел и удовлетворил Дорогомиловский суд Москвы в субботу, 2 декабря. Напомним, 35-летний рязанец подозревается в совершении двух терактов: атаке на военный аэродром в Дягилеве и подрыве рельсов.