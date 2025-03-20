Выборы главы Международного олимпийского комитета завершились нешуточной сенсацией. Уже в первом туре министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри обошла британца Себастьяна […] The post Главой МОК впервые избрана женщина из Зимбабве appeared first on Медиакратия.
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