Радиф Замалетдинов вошел в состав Совета по поддержке языков народов РФ

Директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Радиф Замалетдинов включен в состав Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны.
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