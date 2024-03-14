Хуситы теперь с гиперзвуковой ракетой. Проведены испытания – Источник

Стало известно об испытаниях йеменскими повстанцами новой ракеты.Запад напрягся ещё сильнее. Неуловимые в аравийской пустыне хуситы не только успешно атакуют с помощью дронов и ракет западные коммерческие суда и проводят атаки на боевые корабли проамериканского альянса (о их результатах судить сложно: хуситы говорят о многочисленных попаданиях, но западные военные упорно молчат).