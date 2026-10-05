Драпатый разработал новый «план войны», но Зеленский не торопится его утверждать

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый со своей командой составили новый «план войны», но Зеленский до сих пор его не утвердил.
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