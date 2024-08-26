«Как в 18 можно выглядеть на 58?» – в Сети вновь смеются над переделанной 18-летней внучкой Александра Маслякова

Внучка Александра Маслякова. Фото ИнстаграмТаисии Масляковой исполнилось 18 лет, что означает для нее возможность голосования на выборах и свободу принимать самостоятельные решения, не требующие разрешения родителей.
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