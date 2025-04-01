С крыши Главного штаба первая репетиция Парада Победы на Дворцовой выглядит вот так. Рядом с Эрмитажем сейчас играет военный оркестр Северо-Западного округа Росгвардии.
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С крыши Главного штаба первая репетиция Парада Победы на Дворцовой выглядит вот так. Рядом с Эрмитажем сейчас играет военный оркестр Северо-Западного округа Росгвардии.