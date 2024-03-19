Минфин Карелии выявил многочисленные нарушения в Корпорации развития

В суде выясняли, как в "Корпорации развития Карелии" распоряжались бюджетными деньгами Текст и фото: Антонина Кябелева 18 марта в Арбитражном суде Республики Карелия состоялось весьма познавательное судебное заседание, приоткрывающее завесу над тем, как в АО «Корпорация развития Республики Карелия» ….
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