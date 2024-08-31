Основателя издания "Медуза"* внесли в реестр иноагентов

Галина Тимченко, в частности, распространяла недостоверную информацию о политике российских властей Минюст России признал основателя издания "Медуза"* Галину Тимченко иностранным агентом, сообщается на сайте ведомства.
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