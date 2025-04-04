В ХМАО - Югре полицейскими пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся организацией незаконной миграции

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре выявили схему противоправной легализации иностранных граждан.