КДК РФС не будет рассматривать молчание Гончаренко на пресс-конференции после матча с «Ростовом»

Тренер «Урала» ни сказал ни слова.Тренер «Урала» ни сказал ни слова.Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не станет рассматривать поведение главного тренера екатеринбургского «Урала» Виктора Гончаренко после матча девятого тура РПЛ с «Ростовом».