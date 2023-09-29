КДК РФС не будет рассматривать молчание Гончаренко на пресс-конференции после матча с «Ростовом»

Тренер «Урала» ни сказал ни слова.Тренер «Урала» ни сказал ни слова.Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не станет рассматривать поведение главного тренера екатеринбургского «Урала» Виктора Гончаренко после матча девятого тура РПЛ с «Ростовом».
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