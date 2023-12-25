Диетолог из Подмосковья Инна Пичугина посоветовала много двигаться и танцевать в новогоднюю ночь

Новогоднее застолье — испытание для любого организма. О том, как не испортить себе праздник и не попасть с обострением желудочно-кишечных заболеваний в больницу, рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина.
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