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Источник: подводный ракетоносец Князь Олег выполнит пуск ракеты Булава в ноябре

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А (шифр "Борей-А") на государственных испытаниях выполнит пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" в ноябре 2021 года.

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