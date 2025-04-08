Клип Жукова в честь рекорда Овечкина собрал свыше 5 млн просмотров

Телеканал СТС Клип лидера группы "Руки вверх!" Сергея Жукова, посященный снайперскому рекорду российского нападающего ХК "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ, собрал более 5 миллионов просмотров в социальной сети "Вконтакте".
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