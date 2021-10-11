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Аномальное тепло «надвигается» на Центральную Россию

Аномальное тепло «надвигается» на Центральную Россию

Жителей Центральной России на этой неделе ждет аномально теплая погода. По прогнозам Гидрометцентра, в Липецкой, Воронежской, Курской, Белгородской и Тамбовской областях температура воздуха поднимется до практически летней отметки в +20 градусов.

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