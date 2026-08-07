Формирования систем морских БПЛА появились во всех флотах России

Формирования систем морских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с морскими робототехническими комплексами (МРТК) появились во всех флотах Вооруженных сил (ВС) России, пишет в статье «Роль МРТК в стратегических действиях ВС РФ» журнала «Военная мысль» начальник Военного учебно-исследовательского центра «Военно-морская академия» адмирал Николай Евменов.
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