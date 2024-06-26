«Учится не бояться»: дочь Алсу выбрала сторону в конфликте родителей

Певца Алсу с каждым днем раскрывает все больше подробностей развода с бизнесменом Яном Абрамовым. На днях она призналась, как их средняя дочка Микелла отреагировала на происходящее в семье и на чью сторону встала.
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