В отношении российского подростка возбудили дело за 45 угроз терактами

В Пензе возбудили уголовное дело против 17-летнего местного жителя по подозрению в лжеминировании. По версии следствия, с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года юноша анонимно отправил 15 сообщений и совершил 30 звонков, в которых угрожал совершить теракт на объектах инфраструктуры Пензы, Кисловодска, Красноярска.