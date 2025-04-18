Видео: В Смоленске на ТЭЦ-2 запустили новый турбогенератор

«Росатом» запускает новые энергомощности для развития экономики в Центральной России. На Смоленской теплоэлектроцентрали ввели в работу новый отечественный турбогенератор мощностью 130 Мегаватт, который уже поставляет электроэнергию в Единую энергосистему страны.