Видео: В Смоленске на ТЭЦ-2 запустили новый турбогенератор

«Росатом» запускает новые энергомощности для развития экономики в Центральной России. На Смоленской теплоэлектроцентрали ввели в работу новый отечественный турбогенератор мощностью 130 Мегаватт, который уже поставляет электроэнергию в Единую энергосистему страны.
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