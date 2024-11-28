Не лучший выбор: почему на Новый год Змеи нельзя надевать наряды красного цвета Алёна ЮрьеваВыбор праздничного наряда на Новый год — это не просто вопрос моды, но и способ настроить энергию для успешного и гармоничного года.
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