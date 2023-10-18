Израильский посол в РФ: Все сбежавшие в Израиль россияне, будут призваны в ЦАХАЛ. Галкин*, Слепаков*, Белый* и т.д. готовы?

Борис Леонтьев

Мне кажеться говорить о трусости некоторых сбежавших не совсем правильно. Скорее стоит говорить о их ненависти к России и её народу. Ну чего бояться тем же Макаревичу, Леонидову или Шевчуку? Они давно уже не мобилизационного возраста и никто их в РФ мобилизовать не стал-бы (как впрочем, к сожалению, и в Израиле). Боятся натовских бомбардировок? Так наша страна настолько большая, что всегда найдутся места где их не будет. А боязнь может быть и была за заграничную недвижимость, но было и понимание что пока они в России, то даже если янки её и отнимут, то они её здесь за полгода-год «отобьют» снова. Так что говорить можно только о их ненависти ко всему русскому, мании величия и сволочизме данных персонажей.