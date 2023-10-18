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Израильский посол в РФ: Все сбежавшие в Израиль россияне, будут призваны в ЦАХАЛ. Галкин*, Слепаков*, Белый* и т.д. готовы?

Израильский посол в РФ: Все сбежавшие в Израиль россияне, будут призваны в ЦАХАЛ. Галкин*, Слепаков*, Белый* и т.д. готовы?

Интересная жизнь с Vera Star Помните фразу из культового фильма "Жмурки" сказанную героем Михалкова, в адрес нерадивого архитектора: "Ну, вот и усё.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Призываю молиться, чтобы восторжествала &quot;справедливость&quot; в отношении юдо-мерзавуев, которых теперь настигнет наказание за все деяния против России. Хамаз, уж постарайся приложить справедливую длань к судьбе чубайсам-урганам-пуГалкиным и прочей бывшей нашей сволочи.
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2 час.
Алексей Сафронов
... скорее на Еву Браун, но почему-то в штанах.
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2 час.
Борис Леонтьев
Мне кажеться говорить о трусости некоторых сбежавших не совсем правильно. Скорее стоит говорить о их ненависти к России и её народу. Ну чего бояться тем же Макаревичу, Леонидову или Шевчуку? Они давно уже не мобилизационного возраста и никто их в РФ мобилизовать не стал-бы (как впрочем, к сожалению, и в Израиле). Боятся натовских бомбардировок? Так наша страна настолько большая, что всегда найдутся места где их не будет. А боязнь может быть и была за заграничную недвижимость, но было и понимание что пока они в России, то даже если янки её и отнимут, то они её здесь за полгода-год «отобьют» снова. Так что говорить можно только о их ненависти ко всему русскому, мании величия и сволочизме данных персонажей.
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2 час.

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