На Смоленщине более 700 семей направили материнский капитал на образование детей в 2024 году

Денежные средства пошли на оплату детских садов, колледжей, вузов и иных платных услуг В Смоленской области становится все больше востребована возможность использовать средства материнского капитала на образование детей.
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