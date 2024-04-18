Исторические сокровища: Обнаружены идолы древней религии Джайнизма в Индии

<p>Недавно археологи, занятые строительством нового водостока в деревне Варуна, расположенной недалеко от города Майсуру на юге Индии, нашли три идола, которые относятся к последователям древней религии, называемой джайнизмом.
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