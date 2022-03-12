Александр Логинов: «Сегодня был контрольный старт, проверка сил. Готовился к дальнейшим гонкам, так что доволен состоянием»

Российский биатлонист Александр Логинов доволен выступлением в спринте в финале Кубка России в Уфе, где стал третьим.

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