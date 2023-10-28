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«Версия B61-13»: США решили модернизировать свое основное ядерное оружие

«Версия B61-13»: США решили модернизировать свое основное ядерное оружие

Американцы уже продолжительное время занимаются усовершенствованием своего ядерного потенциала. Теперь Вашингтон решил модернизировать свой основной боеприпас из подобного арсенала – термоядерную авиабомбу B61, которая является главным оружием стратегических ядерных сил США.

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