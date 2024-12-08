Политика как он...
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Политика как она есть

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Дайджест 2-8 декабря 2024

За прошедшую неделю произошло много интересного. Большинство из этих событий в фазе активного продолжения (в жизни вообще редко что-то окончательно и навсегда, мы же не глупенький Фукуяма, должны это понимать), но в целом тенденции прослеживаются.

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