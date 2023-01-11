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Петунин о 1-м хет-трике в КХЛ: «Где-то повезло. Не особо шла игра в этом сезоне по голам»

Александр Петунин прокомментировал свой хет-трик в матче с «Торпедо» (5:4 Б). Нападающий «Северстали» впервые забросил три шайбы в одной игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

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