НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

153 подписчика

Артем Дзюба: «Я не хочу сравнивать себя со Львом Яшиным, но даже его гнобили болельщики. Пройдет 15-20 лет, и только потом начинают по-настоящему признавать»

Ранее форвард «Акрона» забил «Ростову» (2:0) в Мир РПЛ. «Есть многие примеры, когда футболистов признали только лишь после завершения карьеры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх