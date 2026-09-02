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Царьград

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Профессор Сакс: Пентагон тестирует ИИ как оружие на Украине

Профессор Сакс: Пентагон тестирует ИИ как оружие на Украине

На ВЭФ-2026 профессор Джеффри Сакс отметил, что Пентагон использует ИИ на Украине в военных целях. Palantir и Киев подписали соглашение на 2024 год о разминировании с ИИ.

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