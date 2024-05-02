В этом году Россия установит новый рекорд по производству мяса

По итогам этого года Россия обновит рекорд по производству всех видов мяса. Об этом заявил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме «Россия».
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