В Курской области нашли схрон с боеприпасами западного производства

<p style="text-align:justify"><strong>В Глушковском районе при прочесывании лесополосы бойцы отряда «Барс-Курск» вместе с сотрудниками военной полиции и военной комендатуры нашли схрон с боеприпасами западного производства.
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