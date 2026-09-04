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Царьград

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Создателя крупнейшей финансовой пирамиды "Финико" Тухватуллина отправили в СИЗО. Заочно обвинение предъявлено экс-министру связи Никифорову

Создателя крупнейшей финансовой пирамиды "Финико" Тухватуллина отправили в СИЗО. Заочно обвинение предъявлено экс-министру связи Никифорову

Основателя финансовой пирамиды "Финико" Азата Тухватуллина задержали. По данным следствия, он финансировал запуск инвестиционного проекта, который обманул почти 10 тыс.

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