Школьница из Новосибирска выступила в полуфинале шоу "Суперниндзя"

Анастасия Зайкова проиграла шестикратному чемпиону России по скалолазанию.Школьница Анастасия Зайкова из Новосибирска выступила в полуфинале экстремального шоу "Суперниндзя", став единственной девушкой среди участников.
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