В Будапеште назвали неуважением к народу слова Харрис в адрес Орбана

Полным неуважением к венгерскому народу назвал высказывание кандидата в президенты действующего вице-президента США Камалы Харрис в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана министр иностранных дел страны Петер Сийярто, 12 октября сообщает РИА Новости.
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