Ветеранам боевых действий могут упростить процедуру получения оружия. Соответствующий законопроект в ближайшее время намерен внести заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
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