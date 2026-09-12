Володин назвал изъятие замороженных активов России открытым грабежом

Европейские решения не смогут придать законности возможному изъятию замороженных российских активов. Попытки найти для такой меры правовое обоснование нарушают нормы международного права, заявил на платформе «Макс» председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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